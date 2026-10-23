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Relawan Pemadam Karhutla Bromo Meninggal saat Jalani Perawatan, Total Korban Tewas Jadi 6 Orang

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Jum'at, 23 Oktober 2026 |17:42 WIB
Relawan Pemadam Karhutla Bromo Meninggal saat Jalani Perawatan, Total Korban Tewas Jadi 6 Orang
Relawan Pemadam Karhutla Bromo Meninggal saat Jalani Perawatan
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JAKARTA - Korban meninggal akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Taman Nasional Bromo-Tengger -Semeru (TNBTS), Jawa Timur, bertambah menjadi enam orang. Korban terbaru, Suraji, meninggal dunia saat dirawat di RSUD dr Soetomo Surabaya, Jumat (23/10/2026).

Korban tewas merupakan warga Desa Lumbang, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo, bekerja sebagai karyawan Artotel Bromo yang ikut membantu memadamkan api.

“Bapak Suraji, DW Security Artotel PT Mitra Indo Permai, yang selama ini menjalani perawatan intensif setelah terlibat dalam upaya pemadaman kebakaran di kawasan Bromo, telah berpulang pada hari ini, sekitar pukul 12.00 WIB,” tulis @bbtnbromotenggersemeru.

Sebelumnya,  Munawi, warga Desa Ngadirejo, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo gugur usai mendapat perawatan medis intensif di RSUD dr Soetomo Surabaya akibat luka bakar parah.

Dengan berpulangnya Suraji, total korban jiwa dalam tragedi kebakaran di kawasan Bromo tersebut kini berjumlah 6 orang.

 

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