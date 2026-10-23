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BNPB: 2.431 Hektare Lahan Karhutla di Sumatera Masih dalam Penanganan

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 23 Oktober 2026 |23:10 WIB
BNPB: 2.431 Hektare Lahan Karhutla di Sumatera Masih dalam Penanganan
Kebakaran Hutan (foto: BNPB)
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JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan, masih menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seluas 2.431 hektare di Pulau Sumatera. Data tersebut tercatat per 22 Oktober 2026.

“Di Pulau Sumatera, luas lahan yang masih dalam penanganan per 22 Oktober 2026 mencapai sekitar 2.431 hektare,” kata Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, Jumat (23/10/2026).

Ia merinci, lahan yang masih dalam penanganan tersebar di Sumatra Selatan seluas 2.050 hektare, Jambi 379 hektare, dan Riau 2 hektare.

Menurut Berton, penanganan karhutla di Sumatra melibatkan 33.106 personel gabungan yang terdiri atas unsur BPBD, TNI, Polri, Satpol PP, Manggala Agni, relawan, dinas lingkungan hidup dan kehutanan, serta perusahaan swasta.

“Sebanyak 14.837 personel bertugas di Riau, 12.285 personel di Sumatra Selatan, dan 5.984 personel di Jambi,” ujarnya.

 

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Topik Artikel :
BNPB Kebakaran Hutan Karhutla
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