Kebakaran di Penjaringan Jakut, 150 Rumah Terdampak

JAKARTA - Kebakaran melanda permukiman warga di Jalan Kertajaya IV, Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa (13/10/2026) siang. Sebanyak 150 rumah terdampak kebakaran tersebut. Dua orang dilaporkan meninggal dunia.

“Objek terbakar 150 rumah dengan luas ± 80 x 80 meter persegi. Kerugian kurang lebih Rp8.998.400.000. Jiwa terselamatkan 200 KK dan 500 jiwa,” kata Kasiops Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Utara, Gatot Sulaeman, dalam keterangannya, Selasa (13/10/2026).

Gatot menyebutkan, kebakaran tersebut diduga disebabkan oleh korsleting listrik. Api pertama kali diketahui warga saat sudah membesar dan merambat ke area sekitarnya.

“Pada saat warga mengetahui kejadian tersebut, api telah menyebar sehingga kondisi kebakaran semakin meluas,” ujarnya.

Warga yang mengetahui kejadian itu kemudian berupaya memberikan bantuan dan melakukan penanganan awal untuk mencegah api merambat lebih jauh. Warga juga melaporkan kejadian tersebut kepada petugas pemadam kebakaran.