Rumah di Penjaringan Terbakar, Petugas Pemadam Tertimpa Reruntuhan Tembok

JAKARTA - Kebakaran melanda sebuah rumah tinggal di Jalan Kertajaya IV, Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa (13/10/2026) siang. Dalam peristiwa tersebut, seorang petugas pemadam kebakaran (damkar) terluka setelah tertimpa reruntuhan tembok.

“Objek rumah tinggal di Jalan Kertajaya IV, Penjaringan, Jakarta Utara (titik kenal pintu kereta Bandengan),” kata Command Centre Gulkarmat DKI Jakarta dalam keterangannya, Selasa (13/10/2026).

Petugas menerima informasi kebakaran pada pukul 13.50 WIB. Mereka tiba di lokasi sembilan menit kemudian dan langsung melakukan upaya pemadaman.

“Waktu tiba 13.59 WIB, waktu operasi dimulai pukul 14.00 WIB. Saat ini proses pemadaman dan upaya lokalisir area perambatan api,” ujarnya.