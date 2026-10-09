Ratusan Sumur Bor Dibangun untuk Padamkan Kebakaran Hutan di Kalteng

PANGKALAN BUN – Pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sekaligus memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Salah satunya melakukan pembangunan ratusan sumur bor yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah.

Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran mengatakann, sumur bor yang dibangun memiliki dua fungsi, yakni mendukung pemadaman karhutla serta menjadi sumber air bersih bagi masyarakat di wilayah yang terdampak kekeringan selama kemarau panjang.

“Sumur bor yang kami bangun ada dua jenis. Satu khusus mendukung pemadaman karhutla, dan satu lagi untuk pemadaman karhutla sekaligus sebagai sumber air bersih bagi masyarakat,” kata Agustiar di Pangkalan Bun, Jumat (9/10/2026).

Dalam pertemuan dengan Bupati Kotawaringin Barat Nurhidayah, dia menerima informasi masih adanya permintaan pembangunan sumur bor di sekitar 15 lokasi, terutama di wilayah pesisir dengan jumlah terbanyak berada di Kecamatan Kumai.

Agustiar kemudian menginstruksikan Kepala Dinas Kehutanan Kalteng Agustan Saining untuk menindaklanjuti kebutuhan tersebut. "Pasti kami hadir. Kalau ada permintaan, kami pastikan untuk membantu,” tegasnya.

Pihaknya juga mengirimkan bantuan air bersih ke berbagai wilayah yang terdampak kemarau panjang. Hingga 6 Oktober 2026, distribusi air bersih telah mencapai lebih dari 7,02 juta liter.