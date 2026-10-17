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Kebakaran Hutan California Meluas, Rumah Mewah Jutaan Dolar Hangus Dilahap Api

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 17 Oktober 2026 |14:03 WIB
Kebakaran Hutan California Meluas, Rumah Mewah Jutaan Dolar Hangus Dilahap Api
Kebakaran (foto: AP)
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JAKARTA - Kebakaran hutan yang melanda California, Amerika Serikat, meluas dengan cepat hingga melahap sejumlah rumah mewah bernilai jutaan dolar. Kobaran api yang diperparah angin kencang, suhu tinggi, dan kelembapan rendah itu juga memicu perintah evakuasi serta mengancam permukiman warga.

Otoritas setempat memperingatkan potensi kebakaran besar dan penyebaran api secara cepat di sejumlah wilayah, termasuk Los Angeles dan Ventura. Ancaman serupa juga membayangi kawasan pegunungan dan kaki bukit di San Luis Obispo serta Santa Barbara.

Rekaman yang beredar pada Jumat 16 Oktober 2026, memperlihatkan kobaran api membakar rumah-rumah dan asap tebal membubung dari perbukitan yang dipenuhi vegetasi kering. Api dengan cepat menjalar akibat angin Santa Ana yang bertiup kencang di tengah kondisi cuaca yang sangat panas dan kering.

Dilansir dari trtworld, Sabtu (17/10/2026). Otoritas Pemadam Kebakaran Orange County, melaporkan kebakaran Norte telah menghanguskan sekitar 465 hektare lahan di San Juan Capistrano. Sedikitnya empat rumah dilaporkan terdampak kebakaran tersebut.

Petugas pemadam kebakaran mengerahkan personel darat dan dukungan udara untuk mengendalikan kobaran api. Melalui pernyataan di media sosial X, otoritas setempat menyebut upaya pemadaman dilakukan secara agresif dan meminta masyarakat menjauhi area terdampak.

Kebakaran yang terus meluas turut mendorong penerbitan perintah evakuasi di sejumlah kawasan. Warga juga diperingatkan mengenai potensi penurunan kualitas udara akibat asap kebakaran.

 

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