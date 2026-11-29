Polda Banten Identifikasi 12 Korban Kebakaran Pabrik di Cikande

JAKARTA - Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polda Banten mengidentifikasi 12 korban kebakaran pabrik PT Fonusa Agung Mulia (FAM) di Kawasan Industri Pancatama, Cikande, Kabupaten Serang. Sementara itu, proses pencarian dan evakuasi korban diperpanjang selama tiga hari mulai Sabtu (28/11/2026).

Identifikasi terhadap 12 korban tersebut merupakan hasil rekonsiliasi data yang dilakukan tim DVI pada Jumat (27/11) malam. Sebelumnya, satu korban atas nama Muhamad Ma’rupin, 31, warga Kecamatan Cikande, telah lebih dahulu teridentifikasi pada Selasa (24/11).

Dengan demikian, hingga Sabtu (28/11), total terdapat 13 individu yang telah teridentifikasi dari 27 kantong jenazah yang diterima tim DVI. Jumlah tersebut terdiri atas 14 kantong jenazah yang teridentifikasi, termasuk dua kantong jenazah yang berdasarkan hasil pemeriksaan DNA berasal dari satu individu. Sementara itu, 13 kantong jenazah lainnya masih dalam proses identifikasi.

Kabiddokkes Polda Banten, Kombes dr. I Gusti Gede Dharma Arimbawa menjelaskan, bahwa proses identifikasi dilakukan melalui pencocokan data primer dan sekunder. Pemeriksaan DNA menjadi data primer, sedangkan data medis dan properti digunakan sebagai data sekunder untuk memastikan identitas korban.

Di sisi lain, Polda Banten juga melakukan verifikasi terhadap laporan orang hilang yang diterima setelah peristiwa kebakaran. Dari 31 laporan awal, satu orang atas nama Rendi Febriansyah telah ditemukan dalam keadaan selamat di rumahnya.

Wakapolda Banten Brigjen Zain Dwi Nugroho mengatakan, hasil verifikasi dan konfirmasi kepada keluarga memastikan bahwa Rendi tidak termasuk korban yang masih dicari.

“Dari hasil verifikasi, pengecekan, serta konfirmasi kepada pihak keluarga, satu orang atas nama Rendi Febriansyah telah ditemukan dalam keadaan selamat di rumah. Dengan demikian, jumlah orang yang masih dilaporkan hilang menjadi 30,” ujar Zain, Minggu (29/11/2026).