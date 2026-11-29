11 Truk Tangki Air dan 21 Tabung APAR Disiapkan untuk Padamkan Semburan Api di Bangkalan

BANGKALAN - Pemerintah Kabupaten Bangkalan bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, menambah persiapan untuk memadamkan semburan api dari lubang pengeboran sumur air tanah milik warga di Dusun Mor Leke, Desa Sendeng Dejeh, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan.

Sebanyak 11 armada yang terdiri dari enam truk tangki air dan lima mobil pemadam kebakaran telah disiapkan di sekitar lokasi. Selain itu, petugas juga menyediakan 21 tabung alat pemadam api ringan (APAR) berisi dry powder dengan total berat mencapai 551 kilogram.

Sejumlah armada tangki air ditempatkan sekitar 100 meter dari titik semburan api. Penambahan peralatan dan bahan pemadam tersebut dilakukan setelah upaya pemadaman sebelumnya belum berhasil karena keterbatasan material.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bangkalan, Zainul Qomar, mengatakan proses pemadaman kali ini akan dilakukan dengan metode penyemprotan dari tiga sudut.

Tahap pertama dilakukan dengan menyemprotkan air untuk membasahi dan mendinginkan area di sekitar titik semburan. Setelah itu, petugas akan menyemprotkan dry powder dari tiga sudut sesuai arahan tim ahli geologi.

Menurut Zainul, pada upaya pemadaman sebelumnya penyemprotan hanya dilakukan dari dua titik karena kondisi di lapangan. Padahal, berdasarkan rencana teknis, pemadaman harus dilakukan dari tiga sudut agar material dry powder dapat menutup titik semburan secara maksimal.

“Termasuk dry powder yang akan diperbanyak. Kegagalan kemarin di hari pertama karena titik yang ditentukan itu harus tiga. Tapi karena kondisi seperti ini, harus tiga titik, tiga sudut. Sehingga powder-nya itu nanti akan menutup,” kata Zainul, Minggu (29/11/2026).