Horor! Pohon Jati di Kuningan Keluarkan Semburan Api

KUNINGAN - Sebuah fenomena aneh terjadi di Kuningan, Jawa Barat. Sebuah pohon kayu jati menyemburkan api yang cukup besar hingga membakar bagian tengah pohon.

Anehnya, kejadian langka tersebut terjadi tanpa sebab apapun. Video amatir milik warga yang merekam sebuah fenomena aneh sebatang kayu pohon jati mengeluarkan api di bagian tengah viral di media sosial.

“Saat kejadian tidak ada petir maupun warga yang sedang melakukan aktivitas pembakaran,” ujar warga sekitar, Asep Bayu, Kamis (12/9/2024).

Fenomena aneh tersebut terjadi di Desa Cihirup, Kecamatan Ciawigebang, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.

“Awalnya, warga dibuat penasaran oleh sebuah cahaya yang terlihat dari kejauhan. Setelah didekati ternyata berupa semburan api yang keluar dari tengah tengah sebatang pohon kayu jati setinggi 7 meter,” tuturnya.

Warga dibuat bingung, lantaran yang mengeluarkan api di bagian tengah batang kayu saja dan tidak ada bekas pembakaran sampah di sekeliling pohon