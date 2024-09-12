Advertisement
HOME NEWS JABAR

Horor! Pohon Jati di Kuningan Keluarkan Semburan Api

Miftahudin , Jurnalis-Kamis, 12 September 2024 |17:10 WIB
Horor! Pohon Jati di Kuningan Keluarkan Semburan Api
 Api Membakar Bagian Tengah Pohon
A
A
A

KUNINGAN - Sebuah fenomena aneh terjadi di Kuningan, Jawa Barat. Sebuah pohon kayu jati menyemburkan api yang cukup besar hingga membakar bagian tengah pohon.

Anehnya, kejadian langka tersebut terjadi tanpa sebab apapun. Video amatir milik warga yang merekam sebuah fenomena aneh sebatang kayu pohon jati mengeluarkan api di bagian tengah viral di media sosial.

“Saat kejadian tidak ada petir maupun warga yang sedang melakukan aktivitas pembakaran,” ujar warga sekitar, Asep Bayu, Kamis (12/9/2024).

Fenomena aneh tersebut terjadi di Desa Cihirup, Kecamatan Ciawigebang, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.

“Awalnya, warga dibuat penasaran oleh sebuah cahaya yang terlihat dari kejauhan. Setelah didekati  ternyata berupa semburan api yang keluar dari tengah tengah  sebatang pohon kayu jati setinggi 7 meter,” tuturnya.

Warga dibuat bingung, lantaran yang mengeluarkan api di bagian tengah batang kayu saja dan tidak ada bekas pembakaran sampah di sekeliling pohon

 

Halaman:
1 2
      
