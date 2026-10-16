Kebakaran Rumah Tinggal di Mampang, 15 Unit Damkar Dikerahkan

JAKARTA — Kebakaran melanda rumah tinggal di kawasan Jalan Bangka 9, Mampang, Jakarta Selatan pada Jumat (16/10/2026) sore tadi. Saat ini, sebanyak 15 unit mobil petugas Sudin Gulkarmat Jakarta Selatan telah dikerahkan ke lokasi guna pemadaman.

"Kami mengerahkan 15 unit dengan 75 personel untuk memadamkan kebakaran," ujar Kepala Seksi Operasi (Kasiops) Suku Dinas Gulkarmat Jakarta Selatan, Sjukri Bahanan, saat dikonfirmasi, Jumat (16/10/2026).

Menurutnya, kebakaran rumah tinggal milik warga di Jalan Bangka 9 tersebut dilaporkan ke petugas pada Jumat (16/10/2026) sore sekira pukul 15.16 WIB. Petugas yang tiba di lokasi pada pukul 15.30 WIB tersebut lantas melakukan pemadaman api.

Dia menerangkan, belum ada laporan korban jiwa ataupun luka dalam insiden kebakaran tersebut, termasuk penyebab terjadinya kebakaran. Sebabnya, hingga kini petugas tengah melakukan penanganan api yang berpotensi terjadi perambatan ke bangunan lainnya.

"Situasi atau status kebakaran yakni proses pemadaman, memungkinkan perambatan," katanya.

(Rahman Asmardika)

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