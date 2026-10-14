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Gudang Paralon di Tangerang Terbakar Gegara Orang Bakar Sampah

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 14 Oktober 2026 |09:46 WIB
Gudang Paralon di Tangerang Terbakar Gegara Orang Bakar Sampah
Gudang Paralon di Tangerang Terbakar (foto: dok ist)
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TANGERANG - Kebakaran melanda gudang pipa paralon milik PT Mitra Bangun Abadi di Jalan Raya Legok, Kabupaten Tangerang, Selasa 13 Oktober 2026. Kebakaran tersebut diduga dipicu aktivitas pembakaran sampah di belakang bengkel yang berada di dekat gudang.

Pusat Pengendalian Operasi Pemadam Kebakaran (Pusdalops) BPBD Kabupaten Tangerang menyebut, api dengan cepat merambat hingga ke area gudang.

"Seorang warga tidak bertanggung jawab membakar sampah yang berada di belakang bengkel, yang berada dekat dengan gudang pipa PT Mitra Bangun Abadi," tulis Pusdalops BPBD Kabupaten Tangerang dalam keterangannya, Rabu (14/10/2026).

Saat kejadian tersebut, warga melaporkan kebakaran kepada petugas pemadam kebakaran setelah melihat api menjalar ke bagian belakang gudang.

“Saksi melaporkan api telah merambat cepat ke bagian belakang gudang pipa PT Mitra Bangun Abadi pada pukul 16.33 WIB," ujarnya.

 

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