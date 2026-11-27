Hindari Macet! Ini 8 Lokasi Parkir Puncak HUT PGRI dan HGN 2026 di Tangerang

TANGERANG - Pemerintah Kota Tangerang menyiapkan delapan lokasi kantong parkir, untuk mendukung kelancaran puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), dan Hari Guru Nasional (HGN) 2026 di Stadion Benteng Reborn, pada Sabtu, 28 November 2026.

Selain menyiapkan area parkir, Pemkot Tangerang juga memberlakukan rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan saat kedatangan peserta dan tamu undangan.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Tangerang, Achmad Suhaely, mengatakan pengaturan parkir dilakukan agar kendaraan peserta dan tamu undangan dapat tertata serta tidak mengganggu arus lalu lintas di sekitar lokasi kegiatan.

"Pengaturan ini dilakukan agar kendaraan peserta dan tamu undangan dapat terparkir dengan tertib serta tidak mengganggu arus lalu lintas di sekitar lokasi acara, Stadion Benteng Reborn," ujar Achmad, Jumat (27/11/2026).

Adapun delapan lokasi parkir yang disiapkan meliputi Pusat Pemerintahan Kota Tangerang (Puspem), Masjid Raya Al-A'zhom dan Labkesda, LPKA Kelas I Tangerang, Poltek Imipas, serta sisi kiri Jalan Satria-Sudirman.

Selanjutnya, area Stadion Benteng Reborn juga disiapkan khusus bagi menteri, gubernur, jajaran Forkopimda Banten, Wali Kota Tangerang, jajaran Forkopimda, pimpinan DPR, serta pejabat eselon II.