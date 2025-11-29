Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Beri Penghargaan 3 Guru Berdedikasi di Puncak HGN 2025

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 29 November 2025 |09:24 WIB
Prabowo Beri Penghargaan 3 Guru Berdedikasi di Puncak HGN 2025
Presiden Prabowo Subianto (Foto: Binti M/Okezone)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan penghargaan kepada tiga pengajar berprestasi pada puncak peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2025 yang digelar di Indonesia Arena, kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta. Dalam sambutannya, Prabowo menegaskan kualitas pendidikan Indonesia tidak akan pernah maju tanpa peran guru yang berdedikasi.

Ketiga guru itu adalah Kepala PKPM Banyumas, Umi Salamah; Kepala SDN Embacang Lama, Sumatera Selatan, Koko Triantoro; dan guru SLBN Banda Aceh, Syifa Urrachman. Ketiga guru itu dinilai konsisten menunjukkan komitmen, inovasi, dedikasi, serta kontribusi transformatif mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua.

Umi Salamah membuka rumah pribadinya untuk menjadi tempat belajar bagi mereka yang tak bisa sekolah di pendidikan formal. Koko Triantoro mendedikasikan diri lebih dari 10 tahun untuk mengajar di wilayah 3T. 

Syifa Urrachman adalah guru muda penyandang disabilitas netra yang mengembangkan dan memanfaatkan komputer bicara (kompira) untuk membantu pengguna tuna netra dalam belajar.

"Para guru adalah tonggak paling penting dalam pembangunan bangsa. Kami berterima kasih kepada seluruh guru Indonesia dari semua tingkatan,” ucap Prabowo dalam pidatonya di Hari Guru Nasional 2025 di Indonesia Arena, Jakarta, Jumat (28/11/2025).

