Lakukan Penghematan, Militer China Dilaporkan Daur Ulang Sekrup hingga Gunakan Tas Bekas

JAKARTA - Di tengah ambisi militer China untuk menyaingi Amerika Serikat (AS) dan memproyeksikan kekuatannya di kawasan Indo-Pasifik, Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) dilaporkan menerapkan langkah penghematan yang cukup drastis, hal yang tidak biasa bagi institusi yang selama ini terlindungi dari kesulitan keuangan. Para perwira China dilaporkan menerima tas kerja bekas, para prajurit diminta mendaur ulang sekrup dari peralatan yang sudah tidak terpakai, dan berbagai unit diperintahkan untuk menggunakan kembali dekorasi alih-alih membeli perlengkapan baru.

Partai Komunis China (PKC) selama ini selalu memperlakukan anggaran pertahanan sebagai pos yang tidak boleh diganggu gugat. Namun, berbagai laporan yang muncul dari publikasi PLA maupun media China menunjukkan bahwa gerakan penghematan telah merambah ke seluruh jajaran militer. Unit-unit Angkatan Udara dilaporkan membagikan tas kerja bekas kepada para peserta pelatihan, sementara detasemen Polisi Bersenjata Rakyat diperintahkan untuk menyelamatkan suku cadang lama, bahkan sekrup yang masih bisa dipakai, dari peralatan yang rusak, yang menggaungkan pesan penghematan yang jelas dari Beijing.

Dilansir PML Daily, Sabtu (28/11/2026), realitas baru ini muncul meskipun China secara resmi memutuskan untuk meningkatkan anggaran militer sebesar 7% pada tahun 2026, sehingga total anggaran pertahanan mencapai sekitar 1,9 triliun yuan atau sekitar USD275 miliar. Akan tetapi, kenaikan tersebut merupakan yang paling lambat sejak tahun 2021, dan terjadi di saat Beijing menurunkan target pertumbuhan ekonominya menjadi 4,5% hingga 5%—sebuah pengakuan atas tekanan ekonomi yang kian meningkat.

Di balik upaya penghematan ini terdapat masalah yang lebih mendalam: korupsi. Selama bertahun-tahun, Presiden Xi Jinping telah memosisikan dirinya sebagai sosok yang gigih memerangi praktik korupsi. Namun, pembersihan berkelanjutan terhadap para pemimpin militer senior mengisyaratkan bahwa korupsi telah mengakar kuat dalam sistem politik dan militer China. Banyak jenderal papan atas telah diselidiki, dicopot dari jabatannya, atau dijatuhi sanksi disipliner dalam serangkaian kampanye antikorupsi. Bahkan, Komisi Militer Pusat China—yang dulunya dipenuhi oleh para perwira senior—kini tampak menyusut jumlah anggotanya menyusul serangkaian penyelidikan kasus korupsi.

Ironi ini sulit untuk diabaikan. Miliaran yuan telah digelontorkan untuk modernisasi militer, namun tuduhan korupsi terus bermunculan di berbagai sektor, mulai dari pengadaan dan logistik hingga struktur komando. Ketika sumber daya publik dialihkan, tentara biasa dan perwira junior mau tidak mau harus menanggung akibatnya. Institusi yang bertugas menjaga rezim ini justru semakin dituntut untuk melakukan lebih banyak hal dengan sumber daya yang lebih terbatas.