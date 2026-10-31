Gempa M4,8 Guncang NTT, BMKG Pastikan Tak Berpotensi Tsunami

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo (M) 4,8 mengguncang wilayah Kodi, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (31/10/2026). Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.

Berdasarkan informasi BMKG, gempa terjadi pada pukul 12.39 WIB dengan kedalaman 28 kilometer. Episenter gempa berada di laut, sekitar 97 kilometer barat Kodi, Sumba Barat Daya.

"Gempa dirasakan mag: 4.8, lokasi: Pusat gempa berada di laut 97 km barat Kodi, Sumba Barat Daya, waktu: 31-Okt-26 12:39:20 WIB, kedlmn: 28 Km, gempa ini dirasakan (MMI): III Sumbawa," tulis BMKG.

BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap kemungkinan terjadinya gempa bumi susulan.

"Hati-hati terhadap gempabumi susulan yang mungkin terjadi," demikian imbauan BMKG.

BMKG juga mengingatkan bahwa informasi awal gempa disampaikan dengan mengutamakan kecepatan. Karena itu, hasil pengolahan data belum sepenuhnya stabil dan masih dapat berubah seiring bertambahnya data yang diterima.

(Awaludin)

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