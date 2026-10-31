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BMKG Deteksi Bibit Siklon Tropis 91B di Laut Andaman, Waspadai Dampak Cuacanya!

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 31 Oktober 2026 |12:00 WIB
BMKG Deteksi Bibit Siklon Tropis 91B di Laut Andaman, Waspadai Dampak Cuacanya!
Bibit Siklon Tropis 91B (foto: BMKG)
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JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melalui Tropical Cyclone Warning Centre (TCWC) mendeteksi adanya Bibit Siklon Tropis 91B di Laut Andaman, sebelah Teluk Benggala.

“Bibit Siklon Tropis 91B terbentuk pada 29 Oktober 2026 pukul 01.00 WIB di dalam wilayah monitoring TCWC Jakarta. Saat ini, posisinya berada di Laut Andaman, sebelah Teluk Benggala,” tulis BMKG dalam keterangannya, Sabtu (31/10/2026).

BMKG melaporkan bahwa dalam 24 jam ke depan, Bibit Siklon memiliki peluang tinggi untuk berkembang menjadi Siklon Tropis dan ini diprakirakan bergerak ke arah barat laut, menjauhi wilayah Indonesia.

Meski bergerak menjauh, kata BMKG, Bibit Siklon Tropis 91B berpotensi memberikan dampak tidak langsung hingga 31 Oktober 2026 pukul 07.00 WIB berupa hujan intensitas sedang hingga lebat di Aceh bagian utara.

BMKG pun mengimbau masyarakat terhadap potensi dampak tidak langsung terhadap cuaca di sekitar Bibit Siklon. Sementara itu, pengguna transportasi laut juga diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi di sekitar Bibit Siklon.

“Masyarakat di wilayah terdampak serta pengguna transportasi laut diimbau meningkatkan kewaspadaan dan terus memantau pembaruan informasi cuaca resmi BMKG,” imbaunya. 

(Awaludin)

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