Kecelakaan Tunggal di Flyover Pesing, Pemotor Jatuh ke Bawah Jembatan

JAKARTA - Seorang pengendara motor berinisial CR terjatuh dari atas Flyover Pesing, Jakarta Barat. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka pada sejumlah bagian tubuhnya.

“Korban mengalami luka pada bagian tangan dan kaki memar, dibawa ambulans ke RSUD Cengkareng,” kata Kanit Gakkum Satlantas Polres Metro Jakarta Barat, AKP Joko Siswanto, kepada wartawan, Jumat (30/10/2026).

Joko mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada Kamis 29 Oktober 2026 malam. Kecelakaan bermula saat korban melaju menggunakan sepeda motor menuju arah Grogol, Jakarta Barat.

“Setibanya di atas jembatan layang Pesing, (korban) mengalami kecelakaan tunggal dengan posisi pengendara jatuh ke bawah jembatan tersebut,” ujarnya.

Akibat kecelakaan itu, korban mengalami luka pada sejumlah bagian tubuh. Namun, kondisi korban kini telah membaik dan sudah diperbolehkan pulang.

“(Korban) kemudian diperbolehkan pulang dan dibawa pihak keluarga,” pungkasnya.

(Awaludin)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.