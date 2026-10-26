Pengendara Motor Tewas Usai Tabrak Pembatas Underpass Pondok Indah

JAKARTA — Seorang pengendara sepeda motor berinisial MTRR (24) meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Metro Pondok Indah, Jakarta Selatan. Korban tewas di lokasi kejadian usai menabrak pembatas jalan underpass.

“Korban berinisial MTRR mengalami luka-luka dan meninggal di TKP,” kata Kasi Laka Subdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Kharisma Arbita Bangsa, kepada wartawan, Senin (26/10/2026).

Kharisma menjelaskan, peristiwa nahas yang menimpa korban terjadi pada Senin pagi. Kejadian bermula ketika korban melaju dari arah selatan ke utara di Jalan Metro Pondok Indah.

“Sesampainya di depan PIM 2, tepatnya pembatas pintu masuk underpass Metro Pondok Indah, korban yang diduga kurang hati-hati dan kurang konsentrasi menabrak pembatas jalan underpass Metro Pondok Indah,” ujarnya.

Ia menambahkan, akibat kecelakaan tersebut, korban meninggal dunia setelah mengalami luka parah di bagian kepala dan tubuhnya.

“Korban meninggal di TKP dan dibawa ke RS Fatmawati, serta kendaraan mengalami kerusakan,” jelas dia.

(Rahman Asmardika)

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