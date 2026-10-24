Tragis! Truk Tabrak Motor karena Kabut Asap di Sampit, 2 Orang Tewas di TKP

SAMPIT – Kecelakaan maut akibat kabut asap pekat imbas Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) terjadi di Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah. Akibatnya, dua orang tewas di lokasi kejadian, Jumat (23/10/2026).

Peristiwa tersebut bermula saat sepeda motor yang dikendarai dua warga ditabrak truk di Jalan Jenderal Soedirman Km 10, Sampit. Kecelakaan terjadi diduga karena jarak pandang di sepanjang Jalan Trans Kalimantan tersebut tertutup pekatnya asap karhutla hingga hanya sekitar dua meter.

Saksi mata di lokasi kejadian, Hardi menuturkan, kecelakaan bermula ketika kedua korban yang berboncengan mengendarai sepeda motor melaju dengan kecepatan tinggi seusai melewati tikungan tajam. Kendaraan korban saat itu diketahui tidak menyalakan lampu utama di tengah pekatnya kabut.

"Kondisi asap sangat pekat, jarak pandang paling cuma dua meter. Motor korban melaju agak kencang dan tidak pakai lampu. Setelah nyalip minibus, motornya agak masuk ke jalur kanan," ujar Hardi.

Nahas begitu menyalip minibus, dari arah berlawanan melaju sebuah truk. Karena jarak yang sudah terlalu dekat dan pandangan terhalang asap, tabrakan ala "adu banteng" tidak dapat terhindarkan.

Saking kerasnya benturan, pengendara beserta penumpang sepeda motor terpelanting hingga sejauh lebih dari lima meter dan meninggal dunia di tempat akibat luka berat.