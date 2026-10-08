Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pemotor Tewas Usai Ditabrak Pengemudi GWM Tank di Palmerah

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 08 Oktober 2026 |09:56 WIB
Pemotor Tewas Usai Ditabrak Pengemudi GWM Tank di Palmerah
Kecelakaan Lalu Lintas di Palmerah (foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Peristiwa kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Kamboja Raya arah selatan, dekat Klinik Utama Kamboja, Palmerah, Jakarta Barat, Rabu, 7 Oktober 2026, malam. 

Insiden tersebut melibatkan mobil GWM Tank, dua sepeda motor, satu mobil yang sedang parkir, serta dua gerobak las. Kecelakaan tersebut, mengakibatkan seorang pengendara motor berinisial MT (59) tewas di lokasi.

"Sementara pengendara motor lainnya, N(28), mengalami luka pada kaki kanan. Kecelakaan terjadi sekitar pukul 22.30 WIB," kata Kasi Kecelakaan Lalu Lintas Subdirektorat Gakkum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kompol Kharisma Arbita Bangsa, Kamis (8/10/2026).

Berdasarkan laporan Satlantas Polres Metro Jakarta Barat, mobil GWM Tank bernomor polisi B-7-AXL yang dikemudikan Fendry Susanto melaju dari arah utara menuju selatan di Jalan Kamboja Raya.

Saat melintas di dekat sebuah warung, mobil tersebut menabrak gerobak las milik warga. Mobil kemudian terus melaju dan menghantam gerobak las lainnya serta sepeda motor yang sedang parkir.

GWM Tank kemudian menabrak sepeda motor Honda Vario bernomor polisi B-5073-BTF yang dikendarai Nurmilah dan sepeda motor Honda bernomor polisi B-3438-TTJ yang dikendarai Maria Thomas. Kedua motor tersebut diketahui melaju searah di depan mobil.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/07/340/3246529//kecelakaan_beruntun_melibatkan_belasan_kendaraan_di_tol_cipularang_km91-2Aby_large.jpg
Kecelakaan Beruntun 14 Kendaraan Terjadi di Tol Cipularang KM 91 B
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/05/320/3245966//sim-VWAP_large.png
61 Persen Kecelakaan Dipicu Faktor Manusia, Sekolah Mengemudi Diusulkan Jadi Syarat Wajib Bikin SIM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/03/18/3245759//ilustrasi-nBfP_large.jpg
Mobil Tabrak Kerumunan Penggemar Rugby di Australia, 10 Orang Luka dan Seorang Bocah Kritis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/03/337/3245698//kecelakaan-Sn3o_large.jpg
Pemotor Wanita Tewas Usai Kecelakaan dengan Mobil Maung, Koarmada III Lakukan Penyelidikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/30/337/3244990//kecelakaan-vrTA_large.jpg
Polisi Segera Periksa Masinis KA Argo Bromo Sebagai Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/29/338/3244871//anom_danujaya-hyuf_large.jpg
Polisi Ungkap Alasan Masinis KA Argo Bromo Jadi Tersangka Usai Tabrakan dengan KRL di Bekasi Timur
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement