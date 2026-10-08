Pemotor Tewas Usai Ditabrak Pengemudi GWM Tank di Palmerah

JAKARTA - Peristiwa kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Kamboja Raya arah selatan, dekat Klinik Utama Kamboja, Palmerah, Jakarta Barat, Rabu, 7 Oktober 2026, malam.

Insiden tersebut melibatkan mobil GWM Tank, dua sepeda motor, satu mobil yang sedang parkir, serta dua gerobak las. Kecelakaan tersebut, mengakibatkan seorang pengendara motor berinisial MT (59) tewas di lokasi.

"Sementara pengendara motor lainnya, N(28), mengalami luka pada kaki kanan. Kecelakaan terjadi sekitar pukul 22.30 WIB," kata Kasi Kecelakaan Lalu Lintas Subdirektorat Gakkum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kompol Kharisma Arbita Bangsa, Kamis (8/10/2026).

Berdasarkan laporan Satlantas Polres Metro Jakarta Barat, mobil GWM Tank bernomor polisi B-7-AXL yang dikemudikan Fendry Susanto melaju dari arah utara menuju selatan di Jalan Kamboja Raya.

Saat melintas di dekat sebuah warung, mobil tersebut menabrak gerobak las milik warga. Mobil kemudian terus melaju dan menghantam gerobak las lainnya serta sepeda motor yang sedang parkir.

GWM Tank kemudian menabrak sepeda motor Honda Vario bernomor polisi B-5073-BTF yang dikendarai Nurmilah dan sepeda motor Honda bernomor polisi B-3438-TTJ yang dikendarai Maria Thomas. Kedua motor tersebut diketahui melaju searah di depan mobil.