2 Truk Kecelakaan di Gatot Subroto, Ratusan Keramik Berhamburan ke Jalan

JAKARTA - Sebuah kecelakaan melibatkan dua kendaraan truk terjadi di Jalan Gatot Subroto atau depan Gedung DPR, Kamis (29/10/2026), pagi. Hal tersebut membuat arus lalu lintas mengalami macet parah.

Polisi pun melakukan evakuasi kendaraan hingga membersihkan muatan keramik, dari mobil Toyota Dyna Light Truck dengan nopol F-9091-QA yang menutupi sebagian jalan.

"Masih evakuasi, karena banyak keramik berjatuhan di jalan," kata Kanit Laka Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Kharisma saat dihubungi.

Polisi pun mengalirkan arus kendaraan melalui jalur Busway. Meskipun begitu arus lalin masih mengalami kemacetan. "Iya masih padat," ujar dia.

Sementara untuk kecelakaan melibatkan truk Toyota Dyna Light nopol F-9091-QA dengan truk Tronton Merc Benz nopol B-9780-UEW dari timur menuju ke barat di Jalan Gatot Subroto sekira pukul 03.40 WIB.