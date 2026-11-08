Truk Muatan Es Batu Kecelakaan di Tol Wiyoto Wiyono, Lalu Lintas Macet Parah!

JAKARTA - Sebuah truk bermuatan es batu mengalami kecelakaan di Jalan Tol Wiyoto Wiyono Jatinegara yang mengarah ke Tanjung Priok, pada Minggu (8/11/2026). Kecelakaan dilaporkan tersebut sekira pukul 09.51 WIB.

"Diinformasikan kepada pengguna jalan tol adanya kecelakaan truk yang mengalami out of control di ruas Tol Wiyoto Wiyono Jatinegara arah Tanjung Priok KM. 04+400," tulis keterangan akun X, @TMCPoldaMetro.

Akibat kecelakaan itu tak semua lajur Jalan bisa dilintasi pengendara lainnya hingga menyebakan kemacetan. Polisi melaporkan saat ini hanya jalur 3 yang bisa dilintasi secara normal.

"Sementara hanya lajur 3 yang bisa dilintasi dan masih dalam penanganan petugas PJR Dit Lantas PMJ dan petugas Tol," tuturnya.

"Situasi arus lalu-lintas menjelang lokasi terpantau ramai cenderung padat namun setelahnya mengarah Cempaka Putih terpantau ramai lancar," demikian keterangan TMC Polda Metro.

(Fahmi Firdaus )

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