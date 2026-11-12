Kapolri: Penyadapan Ilegal ke Prabowo Terbongkar dari Perintah Pembubaran Grup WA

JAKARTA - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap awal mula terbongkarnya kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret nama Jenderal Listyo Sigit Prabowo dkk. Jenderal Suyudi menjelaskan, kasus itu terungkap setelah adanya perintah pembubaran grup WhatsApp (WA) dan penghapusan data hasil penyadapan yang menimbulkan kecurigaan.

Hal itu disampaikan Kapolri Suyudi dalam rapat bersama Komisi III DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPR Habiburokhman.

Mulanya, Jenderal Suyudi menjelaskan bahwa perkara ini bermula pada kurun waktu 2025-2026. Saat itu, Ahrie Sonta yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Monitoring diduga memerintahkan penyadapan secara lisan tanpa dilengkapi surat permohonan dari penyidik.

“Selanjutnya, pada Oktober 2026, AS diduga memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan perintah penyadapan, serta penghapusan data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PenlinkX/PLX,” kata Suyudi.

Kapolri mengatakan, perintah pembubaran grup WA dan penghapusan data tersebut kemudian menimbulkan kecurigaan. Selanjutnya, pada 30 Oktober 2026, peristiwa itu dilaporkan ke SPKT Bareskrim Polri.

“Perintah pembubaran grup dan penghapusan data tersebut menimbulkan kecurigaan pelapor, sehingga pada tanggal 30 Oktober 2026, peristiwa ini dilaporkan ke SPKT Bareskrim Polri, dan selanjutnya ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dengan identitas pelapor dirahasiakan,” ujarnya.

“Adapun peristiwa yang dilaporkan diduga terjadi di wilayah Jakarta Selatan dengan dugaan tindak pidana penyadapan dan/atau akses ilegal dan/atau penghapusan data elektronik,” sambungnya.