Keluar Masuk Hutan, Jenderal Pemburu KKB Papua Tembus Bintang 3 Polri

JAKARTA - Bintang emas di pundak Rocyke Harry Langie bertambah satu. Berdasarkan mutasi terbaru, lulusan Akademi Kepolisian 1994 itu kini menyandang pangkat komisaris jenderal (komjen) setelah dipromosikan sebagai Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi (Astamaops).

Penunjukan Rocyke tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST 1877/VIII/KEP./20206 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Polri. Roycke mengisi kursi yang ditinggalkan Komjen Pol Mohammad Fadil Imran karena purnatugas.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir mengatakan, mutasi dan rotasi merupakan bagian dari proses pembinaan organisasi dan karier personel Polri. Penempatan pada jabatan baru dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi serta kompetensi dan pengalaman yang dimiliki.

"Mutasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi dan pembinaan karier personel," kata Isir dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (16/9/2026).

Jendera Pemburu KKB Papua

Rekam jejak Roycke mentereng sebagai reserse. Lulusan Sespimti Sespim Lemdiklat Polri 2018 ini pernah menjabat sebagai Kasatserse Polres Indramayu (1995), Kanit Resmob Ditserse Polda Jabar (1999), Komandan Kompi Taruna Akpol (2004), hingga Kapolsek Jagakarsa Polda Metro Jaya (2007).

Kariernya terus menanjak dengan menjabat Kasat Reskrim Polres Metro Jaktim Polda Metro Jaya (2008) dan Kasubdit VI/Ranmor Ditreskrimum Polda Metro Jaya (2010). Selanjutnya dia menjabat Kapolres Kepulauan Yapen (2012) dan Kapolres Jayapura (2012).

Dari Papua dia ditarik lagi ke Jakarta dengan menjabat Wadirreskrimum Polda Metro Jaya (2014), Kapolres Bandara Internasional Soekarno-Hatta (2014), dan Kapolres Metro Jakbar (2016).