Viral! Emak-emak Gendong Bayi Diduga Curi Motor di Koja Jakut

JAKARTA - Seorang perempuan yang menggendong bayi diduga mencuri sepeda motor yang terparkir di depan rumah warga, di kawasan Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara. Aksi tersebut menjadi perhatian setelah videonya beredar di media sosial.

Kapolsek Koja, Kompol Andry Suharto membenarkan adanya peristiwa pencurian tersebut. Polisi telah mengecek tempat kejadian perkara (TKP) dan kini masih menyelidiki identitas terduga pelaku.

"Lokasi di Mangga Gang Kampus RT. 02/05, Kel. Tugu Selatan, Kec. Koja Jakut," kata Andry kepada wartawan, Selasa (17/11/2026).

Berdasarkan informasi yang diterima polisi melalui Instagram, perempuan tersebut awalnya melihat sepeda motor yang terparkir di depan rumah korban. Saat itu, kunci kontak motor masih dalam keadaan tergantung.