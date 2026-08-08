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Cari Korban Lewat Aplikasi Kencan, Wanita Pencuri Motor Dibekuk Polisi

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 08 Agustus 2026 |19:10 WIB
Cari Korban Lewat Aplikasi Kencan, Wanita Pencuri Motor Dibekuk Polisi
Ilustrasi.
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JAKARTA - Polisi mengungkap kasus dugaan penipuan dan penggelapan sepeda motor yang dilakukan seorang wanita berinisial DMJ (21) yang memanfaatkan aplikasi kencan untuk mencari korbannya. Aksi DMJ terungkap dari video viral di media sosial (medsos) yang merekamnya tengah menunggu targetnya.

"Seorang perempuan berinisial DMJ (21) sudah berhasil diamankan,” kata Kapolsek Kembangan Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Moch. Taufik Iksan, dalam keterangannya, Sabtu (8/8/2026).

Setelah ditangkap di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, DMJ mengaku mengenal korban yang masih pelajar berinisial SY (18) melalui aplikasi kencan online hingga sepakat bertemu di daerah Kembangan Utara, Jakarta Barat (Jakbar).

Setelah sempat berbincang di sebuah warung kopi, DMJ meminjam sepeda motor milik SY dengan alasan hendak pergi ke toilet. Namun, setelah ditunggu sekitar satu jam, wanita yang baru dikenalnya itu tak kunjung kembali hingga akhirnya korban menyadari sepeda motornya telah dibawa kabur.

“Korban kemudian membuat laporan polisi di Polsek Kembangan. Berbekal rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian dan hasil penyelidikan di lapangan, tim opsnal berhasil melacak keberadaan pelaku hingga akhirnya diamankan di wilayah Ciputat, Tangerang Selatan,” kata dia.

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