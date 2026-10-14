Motor Meledak saat Kabur, Dua Terduga Maling di Koja Alami Luka Bakar 40%

JAKARTA - Dua pria yang diduga hendak mencuri sepeda motor di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara, gagal melarikan diri setelah sepeda motor yang mereka gunakan terbakar dan meledak saat berusaha kabur. Keduanya kemudian diamankan warga sebelum diserahkan kepada polisi.

Kapolsek Koja, Kompol Andry Suharto, mengatakan peristiwa itu terjadi pada Senin 12 Oktober 2026, sekitar pukul 05.00 WIB. Polisi mendatangi lokasi setelah menerima informasi dari masyarakat. Dua pria yang diamankan masing-masing berinisial Zaki Mubarak (18) dan M Rivaldi (30).

"Sesampainya di lokasi didapati dua orang diduga pelaku pencurian motor yang sudah diamankan oleh massa, dan satu unit sepeda motor pelaku yang sudah dalam keadaan terbakar," kata Andry, Rabu (14/10/2026).

Andry menjelaskan, berdasarkan keterangan pemilik sepeda motor, kejadian bermula ketika korban sedang berada di dalam toko. Korban kemudian mendengar suara mencurigakan dari arah depan dan memeriksa sumber suara tersebut. Saat keluar, korban mendapati kedua pria itu diduga sedang berusaha mencuri sepeda motornya.