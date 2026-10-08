Kronologi Sopir Taksi Online Ditusuk Wanita di Pademangan

JAKARTA - Seorang sopir taksi listrik berinisial MUK ditusuk oleh seorang wanita berinisial MS di depan Golf Kemayoran, Pademangan, Jakarta Utara. Penusukan terjadi saat korban sedang beristirahat di dalam kendaraannya.

"Korban sedang istirahat sedang parkir kendaraannya," kata Kapolsek Pademangan, AKP Daniel Dirgala kepada wartawan, Kamis(8/10/2026).

Daniel mengatakan, penusukan tersebut terjadi pada Selasa (6/10) petang. Saat kejadian, pelaku membuka paksa pintu taksi korban dan kemudian melakukan penyerangan.

"Korban sedang istirahat sedang parkir kendaraannya, kemudian pelaku maksa membuka pintu mobil. Tiba-tiba korban diserang menggunakan sebilah pisau," ujarnya.

Dia menambahkan, pelaku bukan penumpang taksi listrik tersebut. Pelaku juga melakukan aksinya seorang diri.

"Motif saat ini masih kami dalami karena memang keperluan keterangan terhadap saksi-saksi dan korban juga masih dalam perawatan," pungkasnya.

(Awaludin)

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