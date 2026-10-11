Tragis, Sopir Taksi Online Ditemukan Tewas Terkubur di Kebun Teh

SUMEDANG – Sopir taksi online, Yogi Saparudin (35) ditemukan tewas terkubur di kawasan Perkebunan Teh Margawindu, Dusun Cisoka, Desa Citengah, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Polisi telah mengamankan dua orang terduga pelaku yang kini menjalani pemeriksaan.

Sebelum ditemukan tewas, Yogi yang merupakan warga Desa Cisalak, Kecamatan Cisarua, Sumedang, dilaporkan hilang kontak setelah menerima orderan pada Kamis 8 Oktober malam.

Istri korban kemudian melaporkan hilangnya Yogi. Rekan-rekan sesama pengemudi taksi online pun turut melakukan pencarian untuk mengetahui keberadaan korban.

Dalam pencarian tersebut, mereka menemukan mobil milik Yogi terparkir di kawasan Peusar, Desa Baginda, pada Jumat 9 Oktober. Kecurigaan muncul setelah keterangan orang yang berada di dalam kendaraan korban disebut terus berubah-ubah.

Rekan korban, Ari Prabawa, mengatakan Yogi terakhir diketahui menerima orderan menuju kawasan galian pasir di kaki Gunung Tampomas. Rekan-rekan korban, kata Ari, menduga orderan tersebut merupakan orderan fiktif yang digunakan untuk menjebak pengemudi.