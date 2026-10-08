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Kronologi Penemuan Mayat Wanita dengan Kaki dan Tangan Terikat di Kos Pinang Ranti Jaktim

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 08 Oktober 2026 |21:40 WIB
Kronologi Penemuan Mayat Wanita dengan Kaki dan Tangan Terikat di Kos Pinang Ranti Jaktim
Ilustrasi mayat (Foto: Dok Okezone)
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JAKARTA - Mayat seorang wanita berinisial KDA menggegerkan warga Pinang Ranti, Makasar, Jakarta Timur, pada Kamis (8/10/2026). Sebab, perempuan yang berstatus mahasiswa itu ditemukan dalam kondisi meninggal dengan tangan dan kaki terikat tali rafia di sebuah kamar indekos.

"Korban dalam keadaan meninggal dunia dengan kondisi terikat kaki dan tangan dengan menggunakan tali rafia, muka sebelah kiri mengalami memar dan leher diikat dengan menggunakan baju kaos warna hitam," ujar Kasi Humas Polres Metro Jakarta Timur, AKP I Made Budi.

Menurutnya, temuan jenazah tersebut berawal dari pemilik indekos yang menerima aduan dari salah satu penghuni indekos miliknya tentang adanya bau tidak sedap dari salah satu kamar indekos. Kamar indekos tersebut sejatinya hendak disewa oleh seseorang yang mengaku bernama Daniel.

"Dikarenakan tidak ada kabar dari saudara Daniel, saksi berniat mengecek kos yang akan ditempati saudara Daniel. Sebelum mengecek kamar kos, saksi mendapat kabar dari penghuni kamar kos sebelah, menjelaskan kamar yang akan disewa saudara Daniel tercium bau tidak sedap," tuturnya.

Kamar indekos yang mengeluarkan bau tidak sedap itu lantas dibuka pihak pemilik indekos bersama Ketua RT dan Babinkamtibmas menggunakan kunci duplikat. Saat dibuka, korban ditemukan dalam kondisi tergeletak sudah tidak bernyawa di dalam kamar mandi dengan posisi terikat hingga akhirnya temuan itu diteruskan ke polisi.

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