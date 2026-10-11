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Geger, Mayat Pria Terbungkus Mirip Mumi Ditemukan di Kamar Kos Jakbar

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Minggu, 11 Oktober 2026 |15:11 WIB
Geger, Mayat Pria Terbungkus Mirip Mumi Ditemukan di Kamar Kos Jakbar
Ilustrasi penemuan mayat di kamar kos, Jakarta Barat (Foto: Dok Okezone)
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JAKARTA - Masyarakat geger dengan penemuan mayat pria terbungkus mirip mumi di kamar kos, Kebon Jeruk, Jakarta Barat (Jakbar). Peristiwa itu pun viral di media sosial (medsos).

Polisi turun tangan melakukan penyelidikan mayat yang disebut mirip mumi itu. Sejauh ini, belum ditemukan tanda kekerasan pada jasad tersebut.

“Itu mayat kebetulan pakai baju sleeping bag dan sudah di visum RS Polri. Hasilnya tidak ada kekerasan yang menyebabkan meninggal dunia,” kata Kapolsek Kebon Jeruk AKP Darto Napitupulu, Minggu (11/10/2026).

Saat ini, kata Darto, petugas masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Proses pemeriksaan terhadap jenazah juga tengah berjalan. 

“Sekarang lagi diperiksa di laboratorium Mabes Polri,” ujarnya.

(Arief Setyadi )

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