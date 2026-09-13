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Pria Tewas di GBK, Polisi Temukan Cairan Diduga Picu Kematian

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 13 September 2026 |18:01 WIB
Pria Tewas di GBK, Polisi Temukan Cairan Diduga Picu Kematian
Ilustrasi mayat (Foto: Dok Okezone)
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JAKARTA - Kapolsek Tanah Abang AKBP Dhimas Prasetyo mengungkap temuan cairan dalam peristiwa penemuan jenazah pria di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta. Barang bukti itu diduga menjadi pemicu korban meninggal dunia.

"Barang bukti berupa cairan yang dicurigai menyebabkan kematian," kata Dhimas, Minggu (13/9/2026).

Cairan tersebut kini tengah dilakukan pemeriksaan di laboratorium forensik RS Polri Kramat Jati. "Sedang diperiksa di laboratorium forensik," tambahnya.

Sekadar diketahui, penemuan jenazah pria di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, pada Rabu 9 September sempat menghebohkan publik.

Sebelum ditemukan meninggal dunia, korban disebut sempat mengunggah pesan di media sosial yang mengindikasikan dirinya hendak mengakhiri hidup.

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