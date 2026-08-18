Ekshumasi Sutrimo: Ada Riwayat Sakit Diabetes hingga Jantung

TKP penemuan Sutrimo di depan klinik, Jakarta Selatan (Foto: Dok Okezone)

JAKARTA - Pihak kedokteran forensik yang melakukan ekshumasi atau autopsi ulang terhadap jasad Sutrimo, orang dekat eks Jampidsus Febrie Adriansyah, telah mengantongi sejumlah hasil. Di antaranya terkait riwayat penyakit yang dialami semasa hidup.

Ketua Persatuan Dokter Forensik Medikolegal Indonesia (PMFI), Brigjen Sumy Hastry Purwanti, mengungkapkan riwayat penyakit tersebut diperlukan untuk pemeriksaan forensik lanjutan. Ia menyebut Sutrimo tercatat sempat mengalami diabetes dan penyakit jantung.

“Data riwayat sakit ya, sakit diabetes mellitus (kencing manis) dan jantung,” kata Sumy, Selasa (18/8/2026).

Meski begitu, Sumy menyebut riwayat kesehatan tersebut tidak serta-merta bisa dijadikan sebagai penyebab kematian Sutrimo. Ia menjelaskan proses analisis di Laboratorium Forensik hingga saat ini masih berjalan.

“Belum selesai hasil pemeriksaan lab nya,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengakui pemeriksaan terhadap jenazah Sutrimo tidaklah mudah. Pasalnya, kondisi jasad Sutrimo telah memasuki tahapan pembusukan sejak dinyatakan meninggal dunia pada Kamis 23 Juli lalu.

“Karena jenazah sudah 19 hari tentu sudah busuk sekali itulah tantangannya,” pungkasnya.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.