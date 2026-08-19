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Polisi Tunggu Hasil Lab soal Penyebab Kematian Sutrimo

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 19 Agustus 2026 |18:08 WIB
Polisi Tunggu Hasil Lab soal Penyebab Kematian Sutrimo
Lokasi penemuan jenazah Sutrimo di Klinik Mordent, Kebayoran, Jakarta Selatan (Foto: Dok Okezone)
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JAKARTA - Ditreskrimum Polda Metro Jaya masih mengusut penyebab kematian Sutrimo (42), pria yang ditemukan tewas di depan Klinik Mordent, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Hingga saat ini, polisi telah memeriksa 27 orang saksi.

"Update-nya adalah (penyidik) telah melakukan pemeriksaan 27 orang saksi," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto di Polda Metro Jaya, Rabu (19/8/2026).

Budi merincikan, 27 saksi yang diperiksa itu yakni dua pengemudi ambulans P3D, dua pengemudi ambulans yang menjemput korban dari tempat kejadian perkara (TKP) ke Rumah Sakit Muhammadiyah, dua pengemudi ambulans yang mengantar dari Rumah Sakit Muhammadiyah ke Banyumas, serta satu pengemudi ambulans.

Kemudian, tiga orang dari pihak rumah sakit yang terdiri atas dua petugas keamanan dan satu orang dokter, dua petugas pemandi jenazah, tujuh saksi di sekitar lokasi kejadian, tiga orang keluarga almarhum, satu orang teman almarhum, satu perangkat desa, serta tiga pihak terkait laporan di Bareskrim Polri.

Budi menyebut saat ini penyidik masih menunggu hasil laboratorium forensik, termasuk pemeriksaan jaringan, DNA, dan zat yang ditemukan. "Ini masih menunggu hasil satu sampai dengan dua minggu seperti yang disampaikan dari Karodokpol Brigjen Pol dr. Hastry,” ujarnya.

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