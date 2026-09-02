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Kronologi Penemuan Mayat Mr X di Gardu LRT Pancoran, Diduga Hendak Curi Kabel

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 02 September 2026 |13:15 WIB
Kronologi Penemuan Mayat Mr X di Gardu LRT Pancoran, Diduga Hendak Curi Kabel
Penemuan mayat di Gardu LRT (foto: dok ist)
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JAKARTA - Seorang pria tanpa identitas atau Mr X ditemukan tewas di dalam Gardu Hubung PLN di kawasan Stasiun LRT Pancoran, Jakarta Selatan. Pria tersebut diduga hendak mencuri kabel listrik sebelum akhirnya tersengat listrik bertegangan tinggi.

Jasad korban pertama kali ditemukan pada Selasa (1/9/2026) sekitar pukul 17.15 WIB. Penemuan bermula ketika seorang pedagang di sekitar lokasi mencium aroma tidak sedap dari area Gardu PLN.

"Korban ditemukan pada Selasa, 01 September 2026 pukul 17.15 WIB di Gardu PLN samping LRT Pancoran. Awalnya ada pedagang sekitar mencium aroma sangat tidak sedap di sekitar Gardu PLN sehingga dilakukan pemeriksaan sekitar Gardu PLN," ujar Kasatpol PP Jakarta Selatan, Nanto Dwi Subekti saat dikonfirmasi, Rabu (2/9/2026).

Pedagang tersebut kemudian melakukan pemeriksaan di sekitar gardu. Saat mengecek bagian pintu, ditemukan sebuah karung dan tetesan darah di dalam Gardu PLN.

Pintu gardu kemudian dibuka. Alangkah terkejutnya saat ditemukan jasad seorang pria dalam kondisi sudah tidak bernyawa di dalam gardu. Korban diduga tewas setelah tersengat aliran listrik bertegangan tinggi.

 

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