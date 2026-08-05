Mutilasi Depok, Saepul Gondol Motor Korban dan Buang Potongan Tubuh ke Sungai

Saepul Gondol Motor Korban dan Buang Potongan Tubuh ke Sungai

JAKARTA - Saepul (26) terduga pelaku pembunuhan disertai mutilasi terhadap korban Kunaefi (51) di Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat, ternyata menggondol sepeda motor milik korban usai melancarkan aksi bengisnya.

"Setelah melakukan aksinya, pelaku membawa sepeda motor milik korban ke Panimbang dan menjualnya," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto, Rabu (5/8/2026).

Pelaku sendiri membuang kaki korban ke aliran sungai. Sedangkan, potongan tubuh lainnya dimasukkan ke dalam plastik hitam dan karung.

"Untuk menghilangkan jejak, pelaku memutilasi tubuh korban pada bagian pangkal paha, membungkus jasad menggunakan plastik hitam dan karung, kemudian membuang tubuh korban di kawasan Tanah Merah, sedangkan potongan kedua kaki dibuang ke aliran sungai di wilayah Pitara, Pancoran Mas," ujar Budi.

Diketahui, Saepul dan korban Kunaefi berkenalan di media sosial. Keduanya bertemu secara langsung di Cipayung.

"Hasil pemeriksaan mengungkap bahwa Saepul (S) dan korban berkenalan melalui media sosial sebelum sepakat bertemu di sebuah kontrakan di wilayah Cipayung pada 23 Juli 2026," ujar Budi.

Budi tak merinci secara detail terkait pertemuan keduanya. Menurutnya, ketika mereka bertemu terjadi cek cok.