Pelaku Mutilasi di Depok Ternyata Kenal Korban Lewat Medsos

JAKARTA - Polisi mengungkap awal mula perkenalan antara Saepul atau SA (26), pelaku pembunuhan disertai mutilasi terhadap korban Kunaefi (51), di Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat (Jabar).

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyebut Saepul dan Kunaefi berkenalan melalui media sosial (medsos). Setelah itu, keduanya bertemu secara langsung di Cipayung.

"Hasil pemeriksaan mengungkap bahwa Saepul (SA) dan korban berkenalan melalui media sosial sebelum sepakat bertemu di sebuah kontrakan di wilayah Cipayung pada 23 Juli 2026," kata Budi, Rabu (5/8/2026).

Budi tidak merinci secara detail terkait pertemuan keduanya. Menurutnya, saat mereka bertemu, terjadi cekcok.

"Pertemuan tersebut berujung cekcok hingga pelaku menusuk bagian perut dan menggorok leher korban menggunakan pisau," ujar Budi.