Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pelaku Mutilasi di Depok Ternyata Kenal Korban Lewat Medsos

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 05 Agustus 2026 |13:20 WIB
Pelaku Mutilasi di Depok Ternyata Kenal Korban Lewat Medsos
Ilustrasi mayat (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polisi mengungkap awal mula perkenalan antara Saepul atau SA (26), pelaku pembunuhan disertai mutilasi terhadap korban Kunaefi (51), di Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat (Jabar).

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyebut Saepul dan Kunaefi berkenalan melalui media sosial (medsos). Setelah itu, keduanya bertemu secara langsung di Cipayung.

"Hasil pemeriksaan mengungkap bahwa Saepul (SA) dan korban berkenalan melalui media sosial sebelum sepakat bertemu di sebuah kontrakan di wilayah Cipayung pada 23 Juli 2026," kata Budi, Rabu (5/8/2026).

Budi tidak merinci secara detail terkait pertemuan keduanya. Menurutnya, saat mereka bertemu, terjadi cekcok.

"Pertemuan tersebut berujung cekcok hingga pelaku menusuk bagian perut dan menggorok leher korban menggunakan pisau," ujar Budi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
pembunuhan depok mayat mutilasi
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/05/338/3234277/mutilasi-x1Iy_large.jpg
Pelaku Mutilasi di Depok Ditangkap saat Kabur ke Banten
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/30/338/3209597/mayat-mOxe_large.jpg
Polisi Dalami Motif Mutilasi Pria Dalam Freezer di Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/337/3168462/viral-wUS6_large.jpg
Ini Tampang dan Motif Alvi Maulana, Pelaku Bengis yang Mutilasi Pacarnya hingga 65 Bagian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/340/3168161/pembunuhan-xCFf_large.jpg
Puluhan Potongan Tubuh Manusia Ditemukan di Lereng Gunung Welirang, Diduga Korban Mutilasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/340/3156835/pembunuhan-c7mR_large.jpg
Sadis! Wanita Cantik Mutilasi Suami di Tengah Hutan, Takut Hidup Kembali Kepala Korban Dipenggal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/340/3149724/pembunuhan-PlUD_large.jpg
Jejak Darah Wanita Cantik Korban Mutilasi di Padang Pariaman Dikirim ke RS Bhayangkara
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement