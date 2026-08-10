Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Duh! Kabel Sistem Persinyalan KA di Bekasi Dipotong

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 10 Agustus 2026 |13:04 WIB
Duh! Kabel Sistem Persinyalan KA di Bekasi Dipotong
Pelaku Pencurian/ist
A
A
A

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 1 Jakarta bersama aparat kepolisian menangkap pelaku dugaan tindak pidana pemotongan kabel sistem Track Circuit (TC) di petak jalan Cikarang–Tambun, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Saat ini aparat masih memburu dua terduga pelaku lainnya.

Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta Franoto Wibowo menyampaikan gangguan pertama kali terpantau pada pukul 01.55 WIB di Track Circuit 206, KM 40+200, sekitar Perumahan Telaga Pesona, Desa Telagamurni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, petugas menemukan kabel Track Circuit/Impedance Bond Track Circuit dalam kondisi terpotong.

“Yang dirusak bukan sekadar kabel. Perangkat tersebut merupakan bagian dari sistem persinyalan yang mendukung keselamatan perjalanan kereta api. Karena itu, sejak gangguan terdeteksi, petugas langsung melakukan pengamanan perjalanan sekaligus pemeriksaan di lapangan,” ujar Franoto, Senin (10/8/2026).

Dia menegaskan, meski kabel ditemukan dalam kondisi terpotong, KAI memastikan seluruh perjalanan kereta api tetap berlangsung aman dan tidak terdapat perjalanan KA yang mengalami keterlambatan akibat kejadian tersebut.

Dia menyebut, satu orang yang diduga terlibat dalam pemotongan kabel telah diserahkan kepada Polsek Cikarang Barat untuk proses hukum lebih lanjut.

Sejumlah barang bukti turut diserahkan untuk mendukung proses penyelidikan, di antaranya kabel yang dipotong serta dokumentasi kerusakan di lokasi kejadian.

Adapun untuk mendukung dua orang lainnya yang masih dalam pencarian Polsek Cikarang Barat, KAI juga berkoordinasi dengan PT KCI terkait pemanfaatan rekaman CCTV sebagai salah satu petunjuk dalam proses penyelidikan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Bekasi pencurian Pencurian Kabel
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/12/338/3235778//bekasi-5PKk_large.jpg
Polisi Bongkar 99 Kasus Narkoba di Bekasi, 35.117 Obat Keras Disita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/11/337/3235516//jurnalis_inews-vzJL_large.jpg
Motor Hilang saat Liputan, Jurnalis iNews Dapat Pengganti dari Kemenko Polkam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/10/338/3235329//begal-2Kb9_large.jpg
6 Begal Karyawan Koperasi di Cibitung Ditangkap, 2 Didor Gegara Melawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/10/338/3235350//curanmor-QvZz_large.jpg
Motor Wartawan iNews Media Group Hilang Dicuri Usai Liputan di Kemenko Polkam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/07/340/3234812//viral-CiLK_large.jpg
Polisi Tangkap Komplotan Bandit Pencuri Baterai Tower, Kerugian Capai Rp432 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/07/338/3234676//tersengat_listrik-Gori_large.jpg
Diduga Curi Kabel Listrik, Pria di Tanjung Priok Tersengat hingga Luka Bakar 70 Persen
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement