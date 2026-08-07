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Diduga Curi Kabel Listrik, Pria di Tanjung Priok Tersengat hingga Luka Bakar 70 Persen

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 07 Agustus 2026 |12:10 WIB
Diduga Curi Kabel Listrik, Pria di Tanjung Priok Tersengat hingga Luka Bakar 70 Persen
Tersengat Listrik (foto: freepik)
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JAKARTA - Seorang pria berinisial SD (25) tersengat listrik saat diduga hendak mencuri kabel di gardu PLN di Jalan Agung Karya, Kelurahan Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Akibatnya, pria tersebut mengalami luka bakar hingga 70 persen di tubuhnya.

Kanit Reskrim Polsek Tanjung Priok, AKP Handam Samudro mengatakan peristiwa itu terjadi pada Kamis 6 Agustus 2026 sekitar pukul 16.00 WIB.

"Korban sebagai terduga pelaku. Awal mula kejadian, terduga pelaku memasuki gardu PLN di Jalan Agung Karya, Kelurahan Sunter Agung, diduga ingin mencuri kabel yang berada di gardu PLN tersebut," kata Handam kepada wartawan, Jumat (7/8/2026).

Handam menjelaskan, setelah berada di dalam gardu, terduga pelaku mencoba memanjat instalasi untuk mengambil kabel.

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