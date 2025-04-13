Kesetrum Kabel Rumah Tetangga, Bocah 4 Tahun di Bandarlampung Meninggal Dunia

BANDARLAMPUNG - Seorang bocah berusia 4 tahun di Bandarlampung tewas tersengat listrik dari kabel yang menempel di tiang rumah tetangganya.

Adapun identitas korban bernama Maher Al Ghifachri warga Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandarlampung.

Kapolsek Tanjung Karang Timur, Kompol Kurmen Rubiyanto mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada Jumat (11/4/2025) pukul 11.00 WIB.

"Benar, peristiwa itu terjadi kemarin di wilayah Kelurahan Kota Baru di mana ada seorang anak berusia 4 tahun menjadi korban yang diduga tersengat listrik," ujarnya, Sabtu (12/4).

Menurut Kurmen, peristiwa tersebut terjadi saat korban bermain dengan teman-temannya. Kemudian korban memegang salah satu tiang listrik di rumah tetangganya yang ternyata terdapat aliran listrik.