Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kesetrum Kabel Rumah Tetangga, Bocah 4 Tahun di Bandarlampung Meninggal Dunia

Ira Widyanti , Jurnalis-Minggu, 13 April 2025 |01:01 WIB
Kesetrum Kabel Rumah Tetangga, Bocah 4 Tahun di Bandarlampung Meninggal Dunia
Ilustrasi
A
A
A

BANDARLAMPUNG - Seorang bocah berusia 4 tahun di Bandarlampung tewas tersengat listrik dari kabel yang menempel di tiang rumah tetangganya.

Adapun identitas korban bernama Maher Al Ghifachri warga Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandarlampung.

Kapolsek Tanjung Karang Timur, Kompol Kurmen Rubiyanto mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada Jumat (11/4/2025) pukul 11.00 WIB.

"Benar, peristiwa itu terjadi kemarin di wilayah Kelurahan Kota Baru di mana ada seorang anak berusia 4 tahun menjadi korban yang diduga tersengat listrik," ujarnya, Sabtu (12/4).

Menurut Kurmen, peristiwa tersebut terjadi saat korban bermain dengan teman-temannya. Kemudian korban memegang salah satu tiang listrik di rumah tetangganya yang ternyata terdapat aliran listrik.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/338/3172359//mayat-V7oe_large.jpg
Hasil Autopsi Mayat Bocah Perempuan di Penjaringan, Kondisinya Menyedihkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/338/3172128//mayat-AyHu_large.jpg
Mengenaskan! Hasil Pemeriksaan Jenazah Bocah Perempuan yang Tewas Bersimbah Darah di Penjaringan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/338/3171673//mayat_bocah-4Q68_large.jpg
Terungkap! Bocah yang Tewas di Indekos Penjaringan Pertama Kali Ditemukan Sang Ayah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/338/3171666//kosan_lokasi_penemuan_mayat_bocah-sDc9_large.jpg
Kasus Bocah 8 Tahun Tewas di Indekos Penjaringan, Polisi Periksa 5 Saksi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/338/3171521//kosan_lokasi_penemuan_mayat_bocah-DgdN_large.jpg
Anak 8 Tahun Ditemukan Tewas di Kosan Penjaringan, Warga Sebut Sering Disiksa Ibu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/608/3164054//pemuda_tewas_tersengat_listrik-f9tP_large.jpg
Tragis! Diduga Curi Besi, 2 Pemuda Tewas Tersengat Listrik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement