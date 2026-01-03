Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa Magnitudo 4 Guncang Tanggamus Lampung

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 03 Januari 2026 |09:16 WIB
Gempa Magnitudo 4 Guncang Tanggamus Lampung
Gempa Magnitudo 4 Guncang Tanggamus Lampung (Dok BMKG)
JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo (M) 4.0 melanda kawasan Kabupaten Tanggamus, Lampung, Sabtu (3/1/2026) pagi. 

1. Gempa Tanggamus

Hal itu sebagaimana dilaporkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dalam akun X resminya, @infoBMKG.

"Gempa Mag:4.0, 03-Jan-2026 07:39:02WIB," tulis BMKG. 

Lokasi gempa berada di titik koordinat 6,48 lintang selatan, 103,97 bujur timur atau 136 kilometer sebelah barat daya Kabupaten Tanggamus. 

"Kedalaman 22 kilometer," ujarnya. 

Disclaimer BMKG, informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data. 

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
