Gempa Magnitudo 4 Guncang Tanggamus Lampung

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo (M) 4.0 melanda kawasan Kabupaten Tanggamus, Lampung, Sabtu (3/1/2026) pagi.

1. Gempa Tanggamus

Hal itu sebagaimana dilaporkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dalam akun X resminya, @infoBMKG.

"Gempa Mag:4.0, 03-Jan-2026 07:39:02WIB," tulis BMKG.

Lokasi gempa berada di titik koordinat 6,48 lintang selatan, 103,97 bujur timur atau 136 kilometer sebelah barat daya Kabupaten Tanggamus.

"Kedalaman 22 kilometer," ujarnya.

Disclaimer BMKG, informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Erha Aprili Ramadhoni)