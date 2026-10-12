Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kronologi Penemuan Mayat Mirip Mumi di Jakbar, Ada Obat-obatan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 12 Oktober 2026 |14:39 WIB
Kronologi Penemuan Mayat Mirip Mumi di Jakbar, Ada Obat-obatan
Ilustrasi mayat (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Seorang pria berinisial MF (24) ditemukan tewas dengan kondisi terbungkus sleeping bag di sebuah kamar kos Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Mayat mirip mumi itu ditemukan pada Kamis 8 Oktober 2026 pukul 10.00 WIB. 

Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Nasriadi mengungkapkan, mulanya, saksi Haidir Muhammad hendak mengantarkan makanan ke kos korban yang dipesan kakak korban, Fani. Haidir juga diminta mengecek keberadaan korban, karena sempat mengeluh sakit kepada keluarga.

“Fani khawatir dan ingin mengecek keadaan serta keberadaan korban, sambil mengirim makanan melalui layanan Gojek," kata Nasriadi, Senin (12/10/2026).

Setibanya di sana, Haidir meminta bantuan penjaga kos, Nila, untuk menunjukkan kamar korban. Mereka kemudian mengetuk pintu, tetapi tidak mendapat respons.

Pintu kamar juga terkunci dari dalam. Upaya membuka pintu menggunakan kunci cadangan gagal karena terdapat kunci yang tertancap dari sisi dalam. Atas persetujuan penjaga kos dan kakak korban, pintu akhirnya didobrak.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/11/338/3247270/mayat-spGC_large.jpg
Geger, Mayat Pria Terbungkus Mirip Mumi Ditemukan di Kamar Kos Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/08/338/3246797/mayat-BLQC_large.jpg
Kronologi Penemuan Mayat Wanita dengan Kaki dan Tangan Terikat di Kos Pinang Ranti Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/14/340/3242057/mayat-isLE_large.jpg
Tragis! Pria di Tuban Ditemukan Tewas, Sempat Ngaku Takut Dijadikan Tumbal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/13/338/3241819/mayat-t1cr_large.jpg
Pria Tewas di GBK, Polisi Temukan Cairan Diduga Picu Kematian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/19/337/3237129/mayat-HJbu_large.jpg
Polisi Tunggu Hasil Lab soal Penyebab Kematian Sutrimo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/18/337/3236895/sutrimo-thoF_large.jpg
Ekshumasi Sutrimo: Ada Riwayat Sakit Diabetes hingga Jantung
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement