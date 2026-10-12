Kronologi Penemuan Mayat Mirip Mumi di Jakbar, Ada Obat-obatan

JAKARTA - Seorang pria berinisial MF (24) ditemukan tewas dengan kondisi terbungkus sleeping bag di sebuah kamar kos Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Mayat mirip mumi itu ditemukan pada Kamis 8 Oktober 2026 pukul 10.00 WIB.

Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Nasriadi mengungkapkan, mulanya, saksi Haidir Muhammad hendak mengantarkan makanan ke kos korban yang dipesan kakak korban, Fani. Haidir juga diminta mengecek keberadaan korban, karena sempat mengeluh sakit kepada keluarga.

“Fani khawatir dan ingin mengecek keadaan serta keberadaan korban, sambil mengirim makanan melalui layanan Gojek," kata Nasriadi, Senin (12/10/2026).

Setibanya di sana, Haidir meminta bantuan penjaga kos, Nila, untuk menunjukkan kamar korban. Mereka kemudian mengetuk pintu, tetapi tidak mendapat respons.

Pintu kamar juga terkunci dari dalam. Upaya membuka pintu menggunakan kunci cadangan gagal karena terdapat kunci yang tertancap dari sisi dalam. Atas persetujuan penjaga kos dan kakak korban, pintu akhirnya didobrak.