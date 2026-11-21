Pria Ditemukan Tewas Mengenaskan di Menara ATC Eks Bandara Kemayoran

JAKARTA - Sesosok mayat ditemukan di dalam menara Air Traffic Control (ATC) eks Bandara Kemayoran, Jakarta Pusat. Mayat tersebut ditemukan oleh dua orang saksi yang hendak mencari barang bekas untuk dijual.

Berdasarkan laporan Command Center Damkar Jakarta Pusat, kedua saksi awalnya mencoba masuk ke area menara ATC dengan maksud mencari barang yang bisa dijual. Namun, mereka justru menemukan mayat di dalam menara tersebut.

"Kronologi dua orang saksi sedang mencoba masuk ke area menara ATC ex bandara dengan niat mencari barang yang bisa dijual, namun menemukan mayat di dalam menara," tulis keterangan dalam laporan Damkar Jakarta Pusat, Sabtu (20/11/2026).

Kedua saksi kemudian melaporkan penemuan tersebut ke Pos Pengamanan PPKK Kemayoran. Laporan itu selanjutnya diteruskan kepada Polsek dan Damkar untuk meminta bantuan evakuasi.

Petugas Damkar menerima laporan pada Jumat (20/11) pukul 18.00 WIB. Sebanyak tujuh personel dengan satu unit mobil penyelamatan berat dari Sektor Kemayoran dikerahkan ke lokasi.

Petugas tiba pukul 18.05 WIB dan memulai operasi evakuasi satu menit kemudian. Proses evakuasi baru selesai pada pukul 19.45 WIB.