Mayat Pria Mirip Mumi di Jakbar Diduga Bunuh Diri

JAKARTA — Polisi mengungkapkan mayat pria terbungkus menyerupai mumi di kamar kos kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat (Jakbar), diduga bukan korban pembunuhan. Hal itu diketahui dari hasil olah tempat kejadian perkara (TKP).

"Dugaan sementara masih bunuh diri ya," kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat AKBP Edy Sudarman Korniawan saat dihubungi, Minggu (11/10/2026).

Menurut Edy, mayat yang terbungkus sleeping bag tersebut ditemukan dalam kondisi membengkak. "Kain pembungkus yang dimaksud adalah sleeping bag, terlihat ketat karena kondisi tubuh korban sudah membengkak," ujarnya.

Sebelumnya, masyarakat geger dengan penemuan mayat pria yang terbungkus menyerupai mumi di kamar kos kawasan Kebon Jeruk, Jakbar. Peristiwa itu viral di media sosial (medsos).

Polisi melakukan penyelidikan terkait penemuan mayat yang disebut mirip mumi tersebut. Pasalnya, belum ditemukan tanda-tanda kekerasan pada jasad tersebut.