Jasad Pria Ditemukan di Menara ATC Bandara Kemayoran, Polisi Tak Temukan Tanda Kekerasan

JAKARTA - Polisi memastikan tidak ada tanda kekerasan pada jasad pria yang ditemukan di lantai 4 Gedung Menara ATC eks Bandara Kemayoran, Jakarta Pusat. Pria berinisial WA itu ditemukan dalam keadaan mengering pada Jumat (20/11/2026) pukul 17.40 WIB.

"Kondisi (korban) telah mengalami pembusukan/pengeringan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto, Senin (23/11/2026).

Sementara itu, Kapolsek Kemayoran Kompol Bambang Santoso menuturkan korban diduga sudah meninggal dunia selama berhari-hari dan tidak ada tanda -tanda kekerasan pada tubuh korban.

"Seperti sudah beberapa hari meninggal dunia. Untuk sementara, hasil dari pemeriksaan identifikasi pusat, tidak ditemukan tanda-tanda penganiayaan maupun kekerasan," ucap Bambang.

Berdasarkan keterangan saksi dan data identitas, korban diketahui bekerja sebagai buruh. Saat ini, pihak kepolisian masih menyelidiki kasus tersebut dengan memeriksa sejumlah saksi serta berupaya menghubungi pihak keluarga korban.