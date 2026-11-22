Polisi Ungkap Mayat Ditemukan Membusuk di ATC Bandara Kemayoran Berprofesi Sebagai Buruh

JAKARTA – Sesosok mayat laki-laki berinisial WA ditemukan dalam kondisi membusuk di lantai 4 Gedung Menara Air Traffic Control (ATC) eks Bandara Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2026) sekitar pukul 17.40 WIB.

Penemuan jasad tersebut dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto.

“Benar, telah ditemukan jenazah laki-laki di Gedung Menara ATC eks Bandara Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Jumat, 20 November 2026 sekitar pukul 17.40 WIB,” kata Budi kepada wartawan, Minggu (22/11/2026).

Budi menjelaskan, korban pertama kali ditemukan di dalam ruang kaca lantai 4 gedung tersebut. Identitas korban diketahui dari dokumen yang ditemukan di sekitar lokasi kejadian.

“Jenazah ditemukan di lantai 4 dalam ruang kaca dalam kondisi telah mengalami pembusukan atau pengeringan. Berdasarkan identitas yang ditemukan di sekitar lokasi, korban diketahui berinisial WA,” ujarnya.

Polsek Kemayoran bersama Tim Inafis Polres Metro Jakarta Pusat telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengamankan sejumlah barang bukti di sekitar jasad korban.

“Jenazah telah dievakuasi ke RSCM untuk pemeriksaan forensik, sehingga terkait kepastian identitas maupun penyebab kematian masih menunggu hasil pemeriksaan,” imbuhnya.