Tragis! Bocah di Cilincing Tewas Tenggelam di Genangan Galian Proyek

JAKARTA - Seorang bocah berinisial FP tewas tenggelam di genangan air dalam galian proyek waduk buatan di Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara. Peristiwa itu terjadi pada Jumat 30 Oktober 2026 sore.

Kapolsek Cilincing, AKP Bobi Subasri menjelaskan, kejadian bermula saat korban bersama tiga temannya bermain di sekitar lokasi. Mereka kemudian berenang di genangan air yang berada di dalam galian proyek tersebut.

“Selanjutnya korban dan saksi 1 langsung terjun dengan menceburkan diri ke galian yang ada genangan airnya,” kata Bobi saat dikonfirmasi, Sabtu (31/10/2026).

Namun, korban dan salah satu temannya ternyata tidak bisa berenang. Keduanya kemudian meminta pertolongan kepada dua teman lainnya yang berada di lokasi.

“Karena tidak bisa berenang kemudian korban dan saksi 1 meminta tolong kepada saksi 2 dan saksi 3. Selanjutnya saksi 2 dan saksi 3 langsung berteriak meminta tolong,” ujarnya.