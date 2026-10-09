Polisi Dalami Motif Kasus Mahasiswi Tewas Terikat di Indekos Pinang Ranti

JAKARTA - Polisi telah menangkap dua terduga pelaku dalam kasus kematian seorang mahasiswi berinisial KDA. Jasad korban ditemukan di sebuah indekos di kawasan Pinang Ranti, Makasar, Jakarta Timur, dalam kondisi tangan dan kaki terikat.

"Motifnya masih dilakukan pendalaman saat ini. Kasusnya ditangani Ditreskrimum Polda Metro Jaya," ujar Kasi Humas Polres Metro Jakarta Timur, AKP I Made Budi melalui keterangannya, Jumat (9/10/2026).

Menurutnya, kedua terduga pelaku tersebut diamankan di dua lokasi berbeda, yakni di kawasan Jakarta Timur dan Bekasi. Keduanya masing-masing berinisial KDO (22) dan ATW (27).

Sebelumnya, korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dengan tangan dan kaki terikat tali rafia di kamar mandi sebuah indekos. Penemuan jasad korban bermula dari laporan penghuni indekos yang mengeluhkan adanya bau tidak sedap dari salah satu kamar.

Saat dilakukan pengecekan, korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dengan tangan dan kaki terikat tali rafia. Selain itu, terdapat memar di bagian kiri wajah korban, sedangkan lehernya terikat menggunakan kaus berwarna hitam.

(Awaludin)

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