Polisi Tangkap 2 Terduga Pembunuh Mahasiswi di Indekos Pinang Ranti

JAKARTA - Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya menangkap dua terduga pelaku, terkait kasus kematian mahasiswi berinisial KDA di sebuah indekos di kawasan Pinang Ranti, Makasar, Jakarta Timur. Jenazah korban ditemukan pada Kamis (8/10/2026) dalam kondisi tangan dan kaki terikat.

Kasi Humas Polres Metro Jakarta Timur, AKP I Made Budi, mengatakan kedua terduga pelaku berinisial KDO (22) dan ATW (27).

“Dua pelaku sudah diamankan oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Inisial KDO dan ATW,” ujar I Made Budi melalui keterangannya, Jumat (9/10/2026).

Menurut I Made Budi, kedua terduga pelaku diamankan di dua lokasi berbeda, yakni di Jakarta Timur dan Bekasi.