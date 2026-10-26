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Geger! Suporter Bola Tewas Usai Nonton di Stadion Pakansari, Polisi Selidiki Penyebab Kematian

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 26 Oktober 2026 |15:15 WIB
Geger! Suporter Bola Tewas Usai Nonton di Stadion Pakansari, Polisi Selidiki Penyebab Kematian
Penemuan Mayat (foto: Okezone)
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BOGOR - Seorang remaja berinisial ARK ditemukan tewas di Jalan Raya Jakarta-Bogor KM 50, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, pada Minggu 25 Oktober 2026 malam.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, ARK diduga merupakan pendukung Persib Bandung. Ia diduga tewas setelah menyaksikan pertandingan antara Persib Bandung dan Garudayaksa FC.

"Polres Bogor terus melakukan penanganan dan pendalaman, terkait peristiwa meninggalnya seorang remaja berinisial ARK yang ditemukan di Jalan Raya Jakarta–Bogor KM 50,” kata Kasi Humas Polres Bogor, Ipda Sigit Wahyu, Senin (26/10/2026).

Sigit mengatakan, pihaknya masih melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mendalami kronologi kejadian, mengumpulkan keterangan para saksi, serta menelusuri pihak-pihak yang diduga berkaitan dengan peristiwa tersebut.

"Seluruh informasi yang diperoleh terus didalami untuk mengungkap fakta-fakta secara menyeluruh berdasarkan bukti yang sah," ujarnya.

 

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